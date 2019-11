Pochi minuti fa Universal Pictures ha diffuso in rete il primo avvincente trailer (anche in italiano) di L'Uomo Invisibile, la nuova versione del celebre monster movie targato Blumhouse Productions.

Con il trailer, Universal Pictures International Italy ha anche svelato quella che sarà la data di rilascio italiana, ossia il 5 marzo 2020, appena una settimana dopo il lancio nelle sale Usa.

Sarà il rilancio della celebre saga Dark Universe della Universal? Lo scopriremo il prossimo anno.

Ciò che non riesci a vedere può farti del male. Guarda ORA il trailer italiano de #LUomoInvisibile con la vincitrice dell'Emmy Elisabeth Moss, dal 5 marzo al cinema. pic.twitter.com/WsMsai4Hi7 — Universal Pictures (@UniversalPicsIt) November 7, 2019

The Invisible Man

The Invisible Man sarà sceneggiato e diretto da Leigh Whannell. In cabina di produzione Jason Blum con la sua Blumhouse Productions e Universal Pictures.

Al momento non è dato sapere se la Universal voglia o meno continuare a produrre il film nell'ambito dello sfortunato Dark Universe, franchise affossato dal flop economico di La Mummia.

La storia sarà incentrata su Cecilia (Moss), una donna che apprende del suicidio del suo ex fidanzato, un uomo violento che la tormentava. Inizia a ricostruire la sua vita, ma il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che l’uomo non sia realmente morto.

Nel cast Elizabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen.

Il film approderà al cinema dal 28 febbraio 2020. In Italia dal 5 marzo 2020.