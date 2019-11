La MGM non ha intenzione di “mollare” la saga legata al celebre RoboCop, ed a quanto pare ha trovato un regista per il tanto osannato RoboCop Returns.

Abbandonato da Neill Blomkamp lo scorso anno per altri impegni lavorati, il film della MGM era finito in un limbo produttivo da cui in molti pensavano non potesse mai più uscire. Ma evidentemente non era così.

Questa notte SuperHeroHype ha confermato che lo studios ha assunto Abe Forsythe (Little Monster) per dirigere RoboCop Returns, ed occuparsi della sceneggiatura in compagnia di Ed Neumeier e Michael Miner, i due sceneggiatori del primo originale RoboCop del 1987.

La storia insegna che Neumeier e Miner avevano quasi terminato la sceneggiatura di RoboCop 2, quando lo sciopero degli sceneggiatori li sbalzò fuori dal progetto, il quale uscì nel 1990, ma con un’altra storia. A tal proposito, la fonte conferma che per RoboCop Returns sarà utilizzata la sceneggiatura che i due scrittori avevano realizzato per RoboCop 2.