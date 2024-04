Denis Villeneuve e Legendary ancora insieme per Nuclear War

Il regista Denis Villeneuve e Legendary Pictures potrebbero presto tornare a collaborare per l’adattamento del saggio leggerario Nuclear War: A Scenario.

Con un terzo capitolo della saga Dune in programma, Villeneuve e Legendary potrebbero aver trovato un nuovo accordo di collaborazione nel prossimo futuro. Secondo il The Hollywood Reporter, infatti, il regista sarebbe stato opzionato dallo studios per adattare “Nuclear War: A Scenario“, il libro scritto da Annie Jacobson finalista al premio Pulitzer. La fonte ha aggiunto che la collaborazione di Villeneuve potrebbe riguardare il ruolo di produttore, sceneggiatore o regista, o una combinazione di questi.

Di cosa parla Nuclear War: A Scenario. Il libro è da poco entrato tra i best seller proposti dal New York Times. Al suo interno la scrittrice descrive quello che potrebbe accadere nel caso dello scoppio di una guerra nucleare, e lo fa attraverso una serie di interviste effettuate a militari e esperti civili che hanno costruito le armi e sono a conoscenza dei possibili piani per usarli.

Come già anticipato in precedenza, Denis Villeneuve ha diretto per Legendary Pictures i primi due capitoli della saga ispirata ai romanzi Dune di Frank Herbert (qui la recensione di Dune Parte Due), ed ha in programma di mettersi a lavoro per l’atteso terzo capitolo che sarà ispirato a Dune Messiah.

Correlati