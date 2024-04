Disney+ ha diffuso in rete il primo trailer di Star Wars: Tales of the Empire, la nuova serie animata ambientata nell’universo creato da George Lucas.

Lo show creato da Dave Filone, uno dei capi saldi di Lucasfilm, arriva due anni dopo Star Wars: Tales of the Jedi, che ha fatto da primo capitolo alla saga antologica pensata per raccontare storie canoniche. La messa in onda di tutti e sei episodi di Tales of the Empire su Disney+ è fissata per il 4 maggio 2024, in occasione dell’annuale evento noto come Star Wars Day.

Star Wars: Tales of the Empire è un viaggio in sei episodi nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri che percorrono strade differenti, ambientate in epoche diverse. Dopo aver perso tutto, la giovane Morgan Elsbeth attraversa il mondo imperiale in continua espansione per seguire un percorso di vendetta, mentre l’ex Jedi Barriss Offee fa ciò che deve per sopravvivere a una galassia in rapida evoluzione. Le scelte che faranno determineranno i loro destini.

Il cast delle voci originali include Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn aka Fourth Sister), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Grand Inquisitor) e Matthew Wood (General Grievous).

Dave Filoni è creatore della serie e supervising director. È anche produttore esecutivo insieme ad Athena Yvette Portillo e Carrie Beck. Josh Rimes è il coproduttore esecutivo e Alex Spotswood è il senior producer.

