Anche Matilda De Angelis nel Dracula di Luc Besson

L’astro nascente italiano Matilda De Angelis sarà tra gli interpreti principali del film su Dracula del regista Luc Besson.

Annunciato lo scorso febbraio, in occasione dell’European Film Market, il nuovo film su Dracula del regista francese Luc Besson si appresta ad accogliere i primi nomi che andranno a comporre il cast principale. Quest’oggi, a tal proposito, Deadline ha riferito che la nostra Matilda De Angelis e Zoë Bleu (Gonzo Girl), figlia dell’attrice Rosanna Arquette, sono stati ingaggiate rispettivamente per i ruoli di Elisabeta e Mina (nel film di Francis Ford Coppola i due ruoli andarono a Winona Ryder e Sadie Frost).

Le due attrici saranno ora attese dai già annunciati Caleb Landry Jones (sarà Dracula) e dal due volte premio Oscar Christoph Waltz (nel ruolo di un prete). Attualmente il film ancora senza titolo è in fase di pre-produzione con riprese attese per il mese prossimo in Francia. Besson produrrà il film con la sua Luc Besson Productions assieme allo storico partner EuropaCorp. Il budget messo a disposizione sarà abbastanza alto per un film europeo, ma neanche lontanamente vicino ai livelli di Valerian.

Basato sull’iconico romanzo di Bram Stoker, il film sarà una sorta di storia alle origini. La versione di Besson esplorerà la storia d’amore gotica tra il principe Vladimir e sua moglie, la cui perdita lo spinge ad abbandonare Dio e diventare un vampiro. Gli acquirenti che hanno familiarità con la sceneggiatura dello scrittore-regista dicono che nel film saranno presenti alcune scene epiche e potenzialmente spettacolari.

