Il regista Luc Besson e l’attore Caleb Landry Jones collaboreranno nuovamente dopo l’avvincente Dogman, ma questa volta per un film su Dracula.

Dopo aver impressionato la critica alla recente edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il talentuoso Caleb Landry Jones tornerà a collaborare con il carismatico regista Luc Besson per un film che porterà sul grande schermo le origini di Dracula, il celebre vampiro nato dalla penna di Bram Stoker. A confermare la notizia è stato Deadline.

Il film è stato presentato di recente European Film Market, ed ha suscitato un enorme interesse. Landry Jones, indicato come protagonista della pellicola, sarà affiancato dal due volte premio Oscar “Christoph Waltz” in un ruolo al momento non rivelato. Il budget del nuovo film su Dracula viene al momento considerato medio/alto, con un focus narrativo incentrato principalmente sulle motivazioni che hanno spinto il principe Vladimir ad abbandonare Dio e scegliere di diventare Dracula.

Luc Besson produrrà il film con la sua Luc Besson Productions assieme allo storico partner EuropaCorp. Nei piani, le riprese dovrebbero partire nel corso di quest’anno.

Di recente la figura di Dracula è stata protagonista dell’horror Demeter (qui la nostra recensione), un film diretto da André Øvredal, mentre prima ancora è stato interpretato da Nicolas Cage nel meno apprezzato Renfield. Celebre, invece, l’adattamento di Francis Ford Coppola del 1992, premiato con ben 3 premi Oscars.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.