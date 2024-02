Invincible 2: gli ultimi episodi su Prime Video dal 14 marzo

La seconda stagione di Invincible è stata divisa in due parti: la prima parte su Prime Video da novembre. Quando arriveranno sulla piattaforma gli ultimi episodi?

Lo streamer quest’oggi ha presentato il trailer relativo agli ultimi episodi della seconda stagione della fortunata serie animata ispirata dai fumetti di Robert Kirkman (The Walking Dead), Cory Walker e Ryan Ottley, e nel farlo ha anche rivelato la data di lancio. A partire dal 14 marzo, infatti, Prime Video rilascerà – con la solita cadenza settimanale – gli ultimi quattro episodi di Invincible 2.

Invincible: la serie.

La serie è stata prodotta da Skybound, con Simon Racioppa (Teen Titans) nelle vesti di showrunner. I produttori esecutivi della serie sono Racioppa, Kirkman e David Alpert, ed ancora Catherine Winder, e Justin & Chris Copeland. La seconda stagione è stata divisa in due parti, ognuna da quattro episodi. Gli ultimi episodi saranno su Prime Video dal 14 marzo 2024.

Nel cast vocale Steven Yeun (The Walking Dead), Sandra Oh (Grey’s Anatomy), J.K. Simmons (Whiplash), Seth Rogen (Il re leone), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday), Zazie Beetz (Joker), Mark Hamill (Star Wars), Walton Goggins (Tomb Raider), Jason Mantzoukas (John Wick 3: Parabellum), Mae Whitman (Good Girls), Zachary Quinto (NOS4A2), Khary Payton (The Walking Dead) e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley). Con loro anche Michael Cudlitz, Lauren Cohan, Ross Marquand, Lennie James, Sonequa Martin-Green, Chad Coleman, Mahershala Ali, Ezra Miller, Clancy Brown, Jonathan Groff, Jon Hamm, Djimon Hounsou e Nicole Byer.

TRAMA: Invincible racconta la storia del diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti alla sua età, se non fosse per il fatto che suo padre è Omni-man (J.K. Simmons), il più potente supereroe del pianeta. Ma man a mano che Mark inizia a sviluppare i suoi super poteri, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come sembra.