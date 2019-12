DC Universe ha diffuso in rete un brevissimo teaser trailer relativo a Stargirl, uno dei nuovi progetti DC in arrivo sulla piattaforma di streaming.

Nel breve video, che non mostra alcuna sequenza tratta dalla serie tv, viene semplicemente confermato il lancio su DC Universe dalla primavera 2020. Come già anticipato in precedenza, Stargirl approderà anche su The Cw, la "patria" televisiva dell'Arrowverse (qui i dettagli).

Stargirl

Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da Geoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions.

Nel cast Brec Bassinger, Yvette Monreal, Christopher James Baker, Joel McHale, Lou Ferrigno jr, Brian Stapf, Henry Thomas, Luke Wilson, Meg DeLacy, Jake Austin Walker, Cameron Gellman.

Stargirl racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato.

Stargirl andrà in onda su DC Universe e The CW nel corso del 2020.