L’emittente The CW ha dato questa sera il suo speciale benvenuto a Stargirl, l’ennesima serie tv tratta dai fumetti DC Comics.

Sviluppata da Warner Bros. Television per la piattaforma di streaming DC Universe, la serie tv Stargirl a quanto pare sarà trasmessa negli Usa anche su The CW, emittente televisiva oramai nota per l’Arrowverse, l’immenso franchise tv dedicato alle proprietà DC. A confermarlo un aggiornamento proveniente da ComicBook.

La fonte ha precisato che gli episodi di Stargirl saranno trasmessi su The CW il giorno successivo alla messa in onda su DC Universe, divenendo tra le altre cose disponibile anche sui servizi digitali della stessa emittente.

Per The CW si tratta dell’ennesima espansione dei propri show tratti dall’universo DC Comics, a tal proposito ricordiamo che quest’anno perderà Arrow (chiusa dopo 8 stagioni), ma dal prossimo potrà contare su due nuove serie (oltre a Stargirl), ossia Superman & Lois (spin-off di Supergirl) e Green Arrow and the Canaries (spin-off di Arrow). Al momento non è dato sapere se Stargirl sarà collegata all’Arrowverse.

Stargirl

Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da Geoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions.

Nel cast Brec Bassinger, Yvette Monreal, Christopher James Baker, Joel McHale, Lou Ferrigno jr, Brian Stapf, Henry Thomas, Luke Wilson, Meg DeLacy, Jake Austin Walker, Cameron Gellman.

Stargirl racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato.

Stargirl andrà in onda su DC Universe e The CW nel corso del 2020.