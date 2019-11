Lucky Red ha rilasciato oggi la prima clip italiana di Un Giorno di Pioggia a New York, la nuova commedia romantica diretta da Woody Allen.

Ricordiamo che la release italiana del nuovo film di Woody Allen è attesa per il prossimo 28 novembre. Trovate la clip in questione in fondo al nostro articolo.

Un Giorno di Pioggia a New York

Un Giorno di Pioggia a New York (A Rainy Day in New York) è scritto e diretto da Woody Allen.

CAST: Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach.

TRAMA: Woody Allen torna a Manhattan con Un giorno di pioggia a New York, una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per proprio conto.

Al cinema dal 28 novembre 2019.