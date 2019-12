Il Box Office Italia del weekend appena passato ha visto trionfare due film, parliamo ovviamente di Frozen 2 e L'immortale.

In un fine settimana da considerare abbastanza positivo per gli incassi maturati dai film in programmazione (10.32 milioni in totale), a tenere lo scettro ancora una volta è stato il solito Frozen II: Il Segreto di Arendelle.

Il cartoon Disney Animation ha portato nelle casse altri 3.5 milioni di euro, con una media per sala da oltre 3700 euro. Complessivamente Frozen 2 ha raccolto fino ad oggi 12.66 milioni di euro, ed è diventato il quinto maggiore incasso del 2019, con il mirino puntato su Aladdin, quarto con 15.4 milioni.

Come anticipato nel titolo, L'immortale di (e con) Marco D'Amore si erge a grande vincitore del weekend. L'esordio dello spin-off di Gomorra - La Serie ha aperto con 2.81 milioni di euro, e lo ha fatto attraverso la miglior media per sala della top ten (5158 euro). Statisticamente, si tratta del secondo miglior esordio italiano del 2019, dietro solo i 2.9 milioni di Il giorno più bello del mondo.

Cena con Delitto - Knives Out si è comportato discretamente all'esordio, piazzando un incasso da 1.2 milioni di euro, ed una media di poco sotto i 3 mila euro.

In quarta posizione ancora spazio per Un giorno di pioggia a New York, il cui score è stato 790 mila euro, per un totale di 2.36 milioni. La top five è stata completata, infine, da Cetto c'è, Senzadubbiamente con 389 mila euro, ed un totale positivo 4.72 milioni.

Tra le nuove proposte, L'inganno Perfetto ha aperto con 291 mila euro, mentre Qualcosa di Meraviglioso ne ha incassati solo 78 mila.