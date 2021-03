DC Films: la Warner Bros pensa ad un film su Hourman

I fan DC Comics nel prossimo futuro potranno assistere ad un film interamente dedicato a Hourman, uno dei membri fondatori della Justice Society of America.

Questa sera SuperHeroHype ha confermato che Warner Bros e DC Films hanno ingaggiato Gavin James e Neil Widener per scrivere la sceneggiatura di un film interamente incentrato sul personaggio di Hourman. I due scrittori, solitamente impegnati insieme in quel di Hollywood, attualmente sono collegati alle sceneggiatura di film quali Now You See Me 3 e San Andreas 2.

Hourman è apparso per la prima volta nei fumetti nel corso del 1940, all’interno delle pagine di Adventure Comics # 48. Conosciuto come Rex Tyler, si tratta di uno scienziato che è stato in grado di creare un farmaco chiamato Miraclo, capace di donare super forza e super velocità per circa un’ora. Rex divenne uno dei fondatori della Justice Society of America.

The Cw ha provato ad introdurre il personaggio nel suo franchise noto come ArrowVerse nel corso del 2013, ma l’esperimento non è andato a buon fine, nel 2016 inoltre ha avuto una piccola apparizione in due episodi di Legends of Tomorrow. Di recente il personaggio è apparso nella serie tv Supergirl.