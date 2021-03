Monsters at Work: spazio ai nuovi personaggi nelle foto di Entertainment Weekly

La rivista Entertainment Weekly ha diffuso in queste ore alcune nuove immagini da Monsters at Work, la nuova serie animata prossima all’esordio su Disney+.

Le foto in questione sono dedicate ad alcuni dei nuovi personaggi presenti nell’universo animato partito con Monsters & Co. nel lontano 2001. Le foto sono disponibili all’interno della galleria fotografica in fondo alla pagina.

Monsters at Work è la nuova serie animata in arrivo su Disney+, essa darà continuità alla divertente storia di James P. “Sulley” Sullivan (John Goodman) e Mike Wazowski (Billy Crystal). Le puntate racconteranno quello che accade nella società dei mostri dopo che si decide di usare le risate dei bambini come fonte di energia al posto della paura. Nella storia saranno coinvolti anche Ms. Flint (Bonnie Hunt), che ora insegnerà a divertire i bambini, e Tylor Tuskmon (Ben Feldman), che si ritrova a far parte del Monsters, Inc. Facilities Team.

La serie sarà prossimamente su Disney+.