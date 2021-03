Due clip esclusive ed una featurette da The Falcon and the Winter Soldier

Mancano soltanto due giorni al lancio mondiale di The Falcon and the Winter Soldier, eppure i Marvel Studios continuano a diffondere nuovi contenuti promozionali dall’attesissima serie Disney+.

Dopo il trailer diffuso solo ieri (lo trovate a questo indirizzo), i Marvel Studios hanno rilasciato due clip esclusive dedicate al difficile rapporto tra i due protagonisti della serie. Nei video, infatti, Bucky aka Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) e Sam aka Falcon (Anthony Mackie) sembrano andare in disaccordo praticamente su tutto, gusti cinematografici inclusi. Inoltre è possibile apprezzare anche una breve featurette che include alcune dichiarazioni dei due attori, Sebastian Stan e Anthony Mackie. Trovate i tre nuovi video di The Falcon and the Winter Soldier in fondo alla pagina.

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

PRODUZIONE: Le riprese sono partite all’inizio di novembre. La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe. CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills, Danny Ramirez.

TRAMA: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

Dal 19 Marzo 2021 su Disney+.