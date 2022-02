DC Films: in uno spot Black Adam e gli altri film in uscita nel 2022

Il 2022 per i fan dell’universo DC Films sarà un anno a dir poco straordinario con ben quattro film attesi nelle sale di tutto il mondo.

Da The Batman a Black Adam passando per The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom, il 2022 del DC Extended Universe si appresta a lanciare una colossale sfida ai “nemici” della Marvel Studios. Quest’oggi, a tal proposito, Dwayne Johnson (protagonista in Black Adam) ha diffuso uno spot in cui vengono mostrate alcune immagini inedite dai quattro film DC in uscita nel corso del 2022.

Il video, ovviamente, riserva un importante spazio a Black Adam, ed in particolare alla Justice Society of America che, a quanto pare, avrà uno spazio abbastanza esteso all’interno della pellicola diretta da Jaume Collet-Serra, ed interpretata come detto da Dwayne Johnson. Trovate il video in fondo alla pagina.

BLACK ADAM

PRODUZIONE: Adam Sztykiel ha firmato la prima bozza della sceneggiatura. Jaume Collet-Serra si occuperà della regia. Nel ruolo di direttore della fotografia è stato scelto Lawrence Sher (Joker). Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia produrrano tramite la Seven Bucks Productions. CAST: Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Quintessa Swindell, Marwan Kenzari, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Bodhi Sabongui, James Cusati-Moyer. USCITA: Il film arriverà nelle sale Usa dal 29 luglio 2022.