DC Films: aggiornamenti importanti su The Batman e The Flash

Nella tarda serata di ieri abbiamo parlanto della decisione della DC Films di mettere da parte alcuni progetti legati al DCEU, ma a quanto pare ci sono aggiornamenti anche su The Batman e The Flash.

Le notizie provengono da un lungo report del The Hollywood Reporter in cui sono menzionate le linee guida di WarnerMedia sul futuro della DC Extended Universe. In maniera particolare, nell’articolo vengono riportati alcuni importanti dettagli riguardanti i film The Batman e The Flash, il primo in fase di post-produzione, il secondo invece in attesa di partire con le riprese.

The Batman sarà ambientato su Terra 2. Ebbene si, c’è la conferma ufficiale che il film di Matt Reeves rimarrà completamente – almeno per il momento – slegato dal franchise partito con L’uomo d’acciaio di Zack Snyder. Così come accaduto per il Joker di Todd Phillips, infatti, anche per The Batman i fan dovranno attendersi un semplice sguardo ad una delle tante Terre del Multiverso DC.

The Flash, invece, avrà una importanza fondamentale per il prosieguo del DCEU, e questo in parte viene mostrato nella sequenza da incubo di Batman apprezzata in tutto il suo splendore nella Snyder Cut. Come oramai noto nei fumetti, infatti, il Velocista Scarlatto ha in sè un potere straordinario, ovvero quello di poter viaggiare oltre il tempo, e quindi alterare le varie timeline percorse. Questa sua dote potrebbe quindi spingere gli autori verso nuovi scenari narrativi, e chissà magari anche aprire la strada al Multiverso DC.

THE BATMAN

PRODUZIONE: Il film è scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo. CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast anche Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard, e Barry Keoghan.

Nelle sale americane dal 4 marzo 2022.

THE FLASH

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Andy Muschietti. La sceneggiatura è stata firmata da Christina Hodson. Le riprese di The Flashpartiranno ad aprile nel Regno Unito. CAST: Ezra Miller, Michael Keaton, Ben Affleck, Sasha Calle (Supergirl), Kiersey Clemons, Maribel Verdù, Ron Livingston.

TRAMA: Il film adatterà il fumetto Flashpoint.

Nelle sale Usa dal 4 novembre 2022.