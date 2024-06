La Warner Bros questa sera ha offerto un aggiornamento importante riguardo l’uscita nelle sale del sequel di “Godzilla e Kong“.

Appena due settimane dopo aver conquistato lo scettro del capitolo del MonsterVerse con il maggior incasso in assoluto (qui la notizia nel dettaglio), Godzilla e Kong: Il nuovo impero è pronto per spingere la fortunata saga verso il futuro. A quanto pare, Deadline ha riferito che lo studios ha fissato per il 26 marzo 2027 la data del nuovo capitolo della saga. Nessun altro dettaglio è stato rivelato.

Come oramai noto, Adam Wingard NON dirigerà il nuovo film, di fatto Warner Bros e Legendary Pictures hanno scelto Grant Sputore (I Am Mother) come nuovo regista. Per il compito di sceneggiare la pellicola è stato invece chiamato Dave Callaham, già co-autore di film di grande impatto quali “Mortal Kombat” e su “Spider-Man: Across the Spider-Verse“.

Con cinque film ed una serie all’attivo (al momento), il “MonsterVerse” è da considerare un franchise estremamente redditizio, e soprattutto capace potenzialmente di offrire a Warner Bros e Legendary Pictures tanti anni di grandi incassi. A tal proposito, è nota la volontà produttiva di andare avanti anche con la serie “Monarch: Legacy of Monsters”.

Correlati