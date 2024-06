Film evento Warner/Legendary per il 2026: sarà Dune 3?

Nelle settimane scorse Warner Bros ha annunciato l’uscita di un “film evento” per dicembre 2026, ora la stessa data viene promossa come “Film Evento di Denis Villeneuve“. Chiaro riferimento a Dune 3?

La notizia è stata confermata poco fa attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline, nel quale è stato anche annunciato che il prossimo capitolo del MonsterVerse ha ottenuto una data d’uscita nel 2027 (la notizia nel dettaglio). Il periodo d’uscita del “Film Evento di Villeneuve” è dunque dicembre 2026.

Nonostante non ci sia un riferimento chiaro a Dune 3, è palese che tutti gli indizi non possono che portare lì. Prima di tutto lo stesso Villeneuve già a dicembre aveva parlato della possibilità di lavorare sulla sceneggiatura di “Dune: Messiah” (la notizia nel dettaglio). Inoltre, sulla agendina lavorativa di Villeneuve non sembrano essere presenti numerosi progetti di questa portata, e la chiusura della trilogia ispirata ai romanzi di Frank Herbert potrebbe essere divenuta nel frattempo assolutamente prioritaria per lo studios.

Al momento sia Warner Bros che Legendary Pictures non hanno voluto commentare la notizia, pertanto vi rimandiamo a prossimi aggiornamenti.

