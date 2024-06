Flight Risk: Mark Wahlberg calvo e cattivo nel primo trailer

Lionsgate ha diffuso in rete il trailer ufficiale di Flight Risk, il film con protagonista Mark Wahlberg in un inedito ruolo da villain.

In uscita nelle sale USA dal prossimo 18 ottobre, Flight Risk si presenta come un thriller ad alta tensione, dove nulla è come sempre. Il film è stato da diretto da Mel Gibson, e presenta un Mark Wahlberg, solitamente apprezzato come eroe fascinoso, nell’inedito ruolo di un sicario con tanto di pelata. Al centro della trama un pilota (Wahlberg) incaricato di trasportare un Air Marshal (Michelle Dockery) che accompagna un fuggitivo (Topher Grace) al processo. Durante il volo nei cieli dell’Alaska, le tensioni aumentano e la fiducia viene messa a dura prova, poiché non tutti a bordo sono chi sembrano essere…

Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg e vede una squadra di produttori che comprende John Davis, John Fox, Bruce Davey e lo stesso Mel Gibson. Gli executive producers includono Alex Lebovici, Jenny Hinkey, Ryan D. Smith, Natasha Stassen, Allen Cheney, Christopher Woodrow, K. Blaine Johnston, Christian Mercuri, Petr Jákl, Vicki Christianson, Nick Guerra, Russell Hollander, Jon Huddle, Patrick Josten, Walter Josten e Jordan Wagner.

FONTE: VARIETY

Correlati