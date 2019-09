Apple ha finalmente svelato la data di lancio, ed i prezzi del nuovo servizio di streaming Apple TV+, disponibile oltretutto anche attraverso il Web.

Il debutto è previsto in 100 paesi, tra cui l'Italia, a partire dal 1° novembre prossimo. Il costo dell'abbonamento è estremamente competitivo, si parla di € 4,99 mensili per l'account familiare, che prevede un accesso simultaneo per 6 persone. Come altre piattaforme, sarà consentita una prova gratuita del servizio per 7 giorni.

I nuovi acquirenti di un Iphone, Ipad, Apple TV e Mac, potranno usufruire del servizio in maniera totalmente gratuita per un intero anno.

Già dal 1° novembre saranno disponibili numerose serie originali, e nuovi contenuti saranno aggiunti settimanalmente.