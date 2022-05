Dan Stevens tra i protagonisti nel sequel di Godzilla vs Kong

Il sequel di Godzilla vs Kong (qui la recensione) sta prendendo finalmente forma, Dan Stevens è stato infatti scelto per interpretare un ruolo da protagonista del prossimo capitolo della Legendary Pictures.

Adam Wingard quindi tornerà a dirigere Dan Stevens, infatti i due si erano già incontrati durante il set del thriller a forti tinte horror del 2014 intitolato The Guest, dove l’attore di origini britanniche veste i panni di un ex sergente che si rivela essere uno spietato assassino.

Dan Stevens è famoso anche per aver interpretato David Haller in Legion, ma anche per essere presente nel remake live-action della Disney de La Bella e la Bestia e, più recentemente, nel film di fantascienza tedesco I’m Your Man.

La produzione del nuovo capitolo del MonsterVerse dovrebbe iniziare entro quest’estate in Australia, mentre la trama è ancora avvolta da una densa coltre di nebbia. A tal proposito ricordiamo che il regista Adam Wingard in passato ha riferito che il sequel del suo film avrebbe potuto riguardare il ritorno di King Kong nella Terra Cava, con un titolo provvisorio noto come Son of Kong.

Fonte: Deadline