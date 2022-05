Monster California: Il trailer del film dell’ex leader dei Blink 182 Tom DeLonge

Il primo full trailer del folle Monster California è online, il film diretto e co-scritto dall’ex leader dei Blink 182 Tom DeLonge di cui parlammo in un nostro articolo di qualche anno fa.

Tom DeLonge, già autore del libro Sekret Machines Chasing Shadows Book 1, ha prodotto la trasmissione Unidentified: Inside America’s UFO Investigation, andata in onda sui canali di History Channel. Inoltre ha fondato To the Stars Academy of Arts & Sciences, una associazione che si occupa di raccogliere e divulgare documenti e materiali relativi agli avvistamenti di oggetti volanti non identificati.

Questa sua attività e le sue esperienze in materia di UFO hanno spinto lo stesso DeLonge a lavorare su questa folle pellicola che segue le disavventure del giovane Dallas Edwards e di un gruppo di suoi amici. I raagazzi cercano di scoprire il perché di alcuni eventi misteriosi che si manifestano nella Californa del Sud, scoprendo così il coinvolgimento del governo americano.

Monster Californa, diretto da Tom DeLonge e co-scritto dallo stesso regista insieme a Ian Miller, è prodotto dalla To The Stars Media insieme a Stan Spry e Eric Woods di Cartel Pictures. Nel cast Richard Kind, Arianne Zucker, Camille Kostek, Casper Van Dien e Gabrielle Haugh.