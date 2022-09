Il panel Marvel Studios del D23 Expo ha svelato al pubblico oggi quello che sarà il cast principale di Thunderbolts, uno dei prossimi film del Marvel Cinematic Universe.

In arrivo nelle sale nordamericane il 26 luglio 2024, il “famigerato” crossover dei cattivi Marvel quest’oggi ha avuto il suo spazio durante il panel della casa delle idee al D23 Expo. L’evento, infatti, ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale del sontuoso cast che reciterà nel film. Ecco chi apparirà in Thunderbolts:

Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow II), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Hannah John-Kamen (Ava/Ghost), Red Guardian (David Harbour), Julia Louis-Dreyfuss (Valentina Allegra de Fontaine) e Sebastian Stan come Winter Soldier. Non è escluso che altri cattivi possano aggiungersi in corso d’opera. In aggiunta alla presentazione, dal palco è stato mostrato anche un concept art che anticipa il look che dovrebbero avere nel film i personaggi.

Thunderbolts sarà diretto da Jake Schreier, con Eric Pearson impegnato in cabina sceneggiativa.