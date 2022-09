D23 – Il cast del film Captain America: New World Order

Sul palco del D23 Expo si sono avvicendati questa sera gli attori che faranno parte del film Captain America: New World Order, presentati per l’occasione durante il panel Marvel Studios.

Con il protagonista interpretato chiaramente da Anthony Mackie, il cast del quarto capitolo della saga Captain America vedrà anche Tim Blake Nelson in quello del Capo, Carl Lumbly sarà Isaiah Bradley, Shira Haas debutterà nel Marvel Cinematic Universe interpretando la supereroina israeliana Sabra, mentre Danny Ramirez sarà il nuovo Falcon.

La regia è stata da tempo affidata a Julius Onah, con una sceneggiatura firmata da Malcolm Spellman e Dalan Musson, il primo showrunner dello stesso The Falcon and the Winter Soldier, il secondo autore della sceneggiatura dell’episodio 5 della stessa serie.

Come noto, Captain America: New World Order è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con. La release cinematografica è fissata al momento per il 3 maggio 2024, ovvero quasi al termine della Fase 5 dell’MCU.