Il Coronavirus blocca le riprese a Venezia di Mission: Impossible 7

L'emergenza Coronavirus emanata nel nostro paese continua a destare enormi preoccupazioni, ed ora le problematiche riguardano anche le produzioni hollywoodiane con location in Italia.

E' il caso di Mission: Impossible 7, "fermo ai box" a causa delle ordinanze cittadine emanata dal Presidente della Regione Veneto "Luca Zaia". Le riprese del film avrebbero dovuto tenersi a Venezia in questi giorni, ma a quanto pare la produzione è stata momentaneamente bloccata.

Tom Cruise ed il resto della troupe di produzione sono attualmente "rinchiusi" in Hotel, in attesa di conoscere le scelte che la produzione prenderà in merito all'emergenza Coronavirus.

Così come già epletato nel nostro precedente aggiornamento (qui), le riprese di Mission: Impossible 7 (presumibilmente anche del capitolo 8) avrebbero dovuto tenersi in diverse aree della città, tra cui Cannaregio, in campo Santa Maria del Giglio e tra campo Santo Stefano e San Vio, nonchè durante il celebre Carnevale.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 5 agosto 2022.