Il trailer di Transformers: War for Cybertron Trilogy, l'anime prodotto da Netflix

La serie anime Transformers: War for Cybertron Trilogy si è finalmente palesata, e lo ha fatto con un primo trailer davvero molto interessante.

Il lancio del trailer è arrivato durante l'annuale New York Toy Fair, convention dedicata ai futuri giocattoli dei più grandi marchi. La Hasbro era presente alla convention per dare luce a molti dei suoi futuri prodotti di punta, tra cui anche quelli relativi alle serie Marvel Studios (qui), ma anche ai futuri prodotti legati ai mitici Transformers.

In collaborazione con Netflix, che ne curerà la distribuzione, la Hasbro (attraverso Allspark Pictures) ha presentato la serie anime - o meglio la prima delle tre parti in programma - di Transformers: War for Cybertron Trilogy. La serie è stata co-prodotta da Rooster Teeth, e conterà un nutrito gruppo di doppiatori, tra cui:

Jason Marnocha (Megatron), Jake Foushee (Optimus Prime), Linsay Rousseau (Elita-1), Joe Zieja (Bumblebee), Frank Todaro (Starscream), Rafael Goldstein (Ratchet), Keith Silverstein (Jetfire), Todd Haberkorn (Shockwave, Red Alert), Edward Bosco (Ultra Magnus, Soundwave), Bill Rogers (Wheeljack), Sophia Isabella (Arcee), Brook Chalmers (Impactor), Shawn Hawkins (Mirage), Kaiser Johnson (Ironhide), Miles Luna (Teletraan I, Cliffjumper) e Mark Whitten (Sideswipe, Skywarp).

La prima delle tre parti in programma prenderà il titolo di "Assedio" e verterà sugli ultimi istanti della guerra civile su Cybertron tra Decepticon e Autobot. La seconda parte, invece, si intitolerà "L’ascesa della Terra", non ci sono ancora informazioni sulla terza ed ultima parte.

Non esiste ancora una data di rilascia su Netflix.

Il Trailer