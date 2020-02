Disney+ arriva in Italia: Ecco l'offerta speciale in pre-ordine

Ad un mese dal lancio ufficiale nel nostro paese, Disney+ si presenta al popolo italiana con un'offerta di pre-ordine da tenere bene in considerazione.

Dalla giornata odierna, infatti, sarà possibile realizzare un pre-ordine del pacchetto annuale alla cifra di 59.99 euro, invece di 69.99 euro, prezzo praticato al momento del lancio nazionale (24 marzo). L'annuncio è arrivato questa mattina attraverso un comunicato ufficiale, ma anche sui maggiori canali social della piattaforma di streaming.

Qui di seguito vi offriamo la lettura del comunicato stampa ufficiale.

Abbonamento annuale a Disney+ disponibile da oggi a €59.99 all’anno

LONDRA- 24 febbraio 2020 - Da oggi, per la prima volta, i fan italiani di Disney+ potranno abbonarsi alla piattaforma al prezzo di lancio di €59,99 all’anno. Questa offerta pre-lancio – equivalente a circa €5 al mese - sarà disponibile solo fino al 23 marzo 2020.

Disney+ sarà poi disponibile dal 24 marzo 2020, tutti i dettagli e le informazioni sulle modalità di abbonamento sono disponibili su DisneyPlus.com. Il prezzo standard di abbonamento al momento del lancio sarà poi di €6.99 al mese o €69.99 all’anno.

Su Disney+ i fan di tutte le età avranno modo di sperimentare gli straordinari contenuti degli iconici brand Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, assieme a programmi originali in esclusiva, lungometraggi e formati corti, serie e documentari prodotti appositamente per la piattaforma.

Al momento del lancio, su Disney+ saranno disponibili 25 originali esclusivi, tra questi l’attesissima serie The Mandalorian, prodotta e scritta da Jon Favreau.

Tra i tanti programmi disponibili su Disney+ al momento del lancio High School Musical: The Musical: The Series, versione moderna e creativa del franchise di successo con meta riferimenti, un nuovo stile documentaristico e una colonna sonora che, con 9 nuove canzoni originali, rende omaggio al film omonimo; The World According To Jeff Goldblum, un’esplorazione del meraviglioso e, a volte, sorprendente mondo degli oggetti a noi più familiari; sarà inoltre disponibile l’ultima stagione inedita di The Clone Wars uno dei più acclamati capitoli della saga di Star Wars.

Tra i nuovi film in esclusiva che saranno disponibili su Disney+ dal 24 marzo, Togo una appassionante storia vera che vede protagonista il 4 volte candidato all’Oscar® Willem Dafoe; Stargirl, un’originale storia di formazione basata sul best-seller omonimo; Timmy Failure: Mistakes Were Made, le esilaranti vicende di Timmy e un enorme orso polare; Lilli e il vagabondo, il remake senza tempo del classico d’animazione del 1955.

Il lancio di Disney+ vedrà anche il debutto di 3 nuove serie targate Marvel, si comincia con The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Elizabeth Olsen e Paul Bettany tornano nei panni di Scarlet Witch e Vision nella nuova serie WandaVision; Tom Hiddleston è pronto a riprendere il ruolo del cattivo più amato di sempre in Loki. E ancora altre 3 serie prossimamente in arrivo: Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

Al momento del lancio, gli abbonati potranno vivere l'esperienza di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobili connessi, compresi console per gaming, lettori multimediali e smart TV. Sarà possibile accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie per download multipli. Gli utenti potranno fruire inoltre di suggerimenti personalizzati e avranno la possibilità di impostare fino a sette diversi profili. Sarà inoltre possibile impostare profili per bambini con interfaccia a navigazione facilitata e accesso a contenuti adatti alla loro età.

Come annunciato, il 24 marzo 2020 la piattaforma di streaming verrà lanciata in Regno Unito, Irlanda, Francia; Germania, Italia, Spagna, Austria e Svizzera. Il lancio in altri paesi europei, tra i quali Belgio, paesi Scandinavi e Portogallo è previsto nel coro dell’estate 2020.

Per ulteriori informazioni e modalità di abbonamento a Disney+: DisneyPlus.com

Il Tweet Ufficiale

Iscriviti su https://t.co/QZ8g1k9O6V per l'offerta a tempo limitato di #DisneyPlus: solo 59,99 € per un anno. Lo streaming inizia il 24 marzo. Si applicano le condizioni generali di abbonamento Disney+. L'offerta è valida fino al 23 marzo. pic.twitter.com/4Td0wnsd41 — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) February 24, 2020