Giovedì Venezia ospiterà le riprese di Mission: Impossible 7

Tom Cruise e company sono in viaggio verso Venezia per dare il via alla produzione di Mission: Impossible 7.

La conferma di una primissima sessione di riprese a Venezia è arrivata quest’oggi attraverso una serie di ordinanze comunali svelate su vari quotidiani locali. A quanto pare, i primi ciak con cast e crew si terranno a Venezia già da giovedì.

Secondo le informazioni note, le riprese che si terranno tra giovedì e venerdì saranno di prova, con l’area di rio Priuli-Santa Sofia a fare da location. Tali riprese “dovrebbero” poi essere inserite nel montaggio ufficiale relativo alle riprese veneziane che si terranno dalle 18 alle 24 del 29 febbraio.

Tra le locations note che saranno investite dai ciak di Christopher McQuarrie possiamo annoverare Campo Santa Maria del Giglio, Calle del Traghetto e Campo e Fondamenta de la Salute. Nei giorni successivi saranno poi utilizzate riprese da Campo Santo Stefano, Campo Pisani, Ramo e Sotoportego Pisani, Calle Ca’ Genova e Campo San Vio.

All’interno dell’ordinanza comunale sembra in programma anche una sequenza mozzafiato all’interno di Canal Grande. Il grosso delle riprese passerà da Venezia a Roma nei giorni successivi.

Mission: Impossible 7

Mission: Impossible 7 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 23 luglio 2021.

Mission: Impossible 8

Mission: Impossible 8 sarà scritto e diretto da Christopher McQuarrie.

CAST: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 5 agosto 2022.