Il Coronavirus blocca anche le riprese di The Flash 6

Aggiorniamo con The Flash 6, il bollettino relativo alle produzioni che si stanno fermando a causa dell'Emergenza Coronavirus.

Non c'è pace per Hollywood in questi giorni già difficili per buona parte della popolazione mondiale. La Warner Bros Television ha deciso di bloccare le riprese della sesta stagione di The Flash fino a nuova comunicazione. Le riprese dei restanti episodi della sesta stagione si stavano tenendo in questi giorni a Vancouver (Canada).

Il blocco della produzione di The Flash è arrivato solo poche ore dopo quello relativo ad altre serie tv, una fra tutte Riverdale, altro prodotto Warner, distribuito attraverso The Cw.

The Flash

La serie tv The Flash è stata prodotta da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Todd Helbing, Aaron Helbing e Sarah Schechter.

The Flash 6 avrà come showrunner Eric Wallace. Le riprese si stanno tenendo a Vancouver (Canada).

Il cast conterà ancora su Grant Gustin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Carlos Valdes, Hartley Sawyer, Jessica Parker Kennedy, Danielle Nicolet, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin, Chris Klein, Sendhil Ramamurthy

La sesta stagione è approdata negli Usa su The Cw dall'8 ottobre 2019. Una settima stagione è stata già confermata.