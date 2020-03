La paura per la crescente diffusione del Coronavirus non risparmia nessuna casa di produzione hollwoodiana. Netflix ha fermato le riprese di Stranger Things 4 e tutte le altre produzioni in corso.

Attraverso un annuncio arrivato poco fa in rete, il colosso dello streaming Netflix ha ufficializzato lo stop alle riprese di tutte le produzioni attualmente in corso negli Usa ed in Canada per almeno due settimane. Per quanto riguarda le produzioni all'estero procederà caso per caso.

Tra le produzioni più importanti fermate, va segnalata come anticipato la quarta stagione di Stranger Things. Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.

Stranger Things

Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Le riprese sono attualmente in corso.

CAST: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson.

TRAMA: Non definita.

La quarta stagione arriverà su Netflix.