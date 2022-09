Constantine 2 si farà con Keanu Reeves ancora protagonista

Keanu Reeves tornerà presto a dare volto a John Constantine nel sequel del fortunato cinecomic DC giunto al cinema nel 2005.

Chiamato per anni a gran voce dai fan, Constantine 2 è finalmente divenuto realtà. Questa sera Deadline ha riferito che la Warner Bros ha ufficializzato la produzione del film, ingaggiando in un colpo solo Keanu Reeves ancora come protagonista, Francis Lawrence come regista e Akiva Goldsman come sceneggiatore e produttore con la sua Weed Road Pictures. La fonte specifica, inoltre, che J.J. Abrams e Hannah Minghella faranno parte del team di produzione con la loro Bad Robot. Lorenzo DiBonaventura ed Erwin Stoff, infine, figureranno come produttori esecutivi.

L’originale Constantine è approdato nelle sale nel corso del 2005 portando nelle casse della Warner Bros un incasso di 230 milioni di dollari su di un costo di 100. Nel film Reeves dava volto ad un demonologo con dei poteri sovrannaturali in punto di morte, il cui unico scopo era quello di purificare la sua anima scacciando i demoni dalla Terra.

Nel 2014 l’attore Matt Ryan ha dato volto al personaggio DC Comics in una serie tv per NBC, successivamente ha ripreso il ruolo anche in Legends of Tomorrow.