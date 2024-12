Clayface | Il nuovo film DC sarà diretto da Mike Flanagan

Lo specialista in genere horror Mike Flanagan ha firmato con DC Studios per scrivere e dirigere un film ispirato al super-villain Clayface.

Dopo le parole si è giunti ai fatti. Il regista di film quali Doctor Sleep e di serie tv quali Hill House, dopo aver – lo scorso anno – presentato alcune idee relative ad un ipotetico film su Clayface, ha deciso di scendere in campo in prima fila per dare il via alle sue stesse idee. La conferma è arrivata questa notte attraverso un articolo proveniente da Deadline.

Il progetto di Flanagan legato al villain di Batman viene descritto dallo stesso regista come un mix esplosivo di generi, dove l’horror, il thriller e la tragedia sono il suo punto cardine dal punto di vista narrativo. Alcune voci molto vicine al regista hanno iniziato a puntare sulla presenza di Clayface già in The Batman 2 di Matt Reeves, facendo pertanto parte NON del DC Universe canonico creato da James Gunn e Peter Safran, ma dell’etichetta Elsewords di cui hanno fatto parte anche i due Joker.

Attualmente Mike Flanagan è impegnato nella lavorazione del nuovo reboot di L’esorcista, pertanto il suo DC movie potrebbe non vedere la luce molto presto.

Clayface | Il Personaggio nei Fumetti DC Comics

Il personaggio ha ottenuto la sua introduzione DC come parte di Detective Comics #40 nel giugno del 1940. Nonostante la presenza di diversi antagonisti DC mutaforma che hanno utilizzato lo stesso pseudonimo, il Clayface originale era un attore di discreto successo che ha adottato l’identità di un personaggio che aveva interpretato in un film horror dopo essersi rivolto al crimine.

Nei fumetti è stato un frequente avversario di Batman con un corpo apparentemente fatto di argilla. E’ apparso nel corso degli anni in numerosi film, serie televisive, opere animate, videogiochi e altre forme di media: nelle serie Gotham (The CW) e Pennyworth (Epix/HBO Max) è stato interpretato rispettivamente da Brian McManamon e Lorraine Burroughs.

Correlati