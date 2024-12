Rapunzel | Disney conferma il film in live action

Il classico dell’animazione Disney “Rapunzel” ha ottenuto il via libera per una nuova trasposizione in live action.

Deadline ha riferito che la Disney sta trattando con il regista Michael Gracey per dirigere una versione live action del classico dell’animazione Rapunzel. La fonte ha riferito che il regista australiano, in caso di buon esito delle trattetive, adatterà il suo film da una sceneggiatura firmata da Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder). Kristin Burr sarà, invece produttrice per Burr! Productions, insieme a Lucy Kitada (The Baby-Sitters Club).

Michael Gracey ha debuttato alla regia con il successo di critica The Greatest Showman, mentre di recente ha portato in sala Better Man, il particolare biopic incentrato sulla carriera musicale di Robbie Williams, in uscita nelle sale italiane dal 1° gennaio 2025.

Il prossimo classico d’animazione Disney ad aver ottenuto la sua trasposizione in live action sarà Biancaneve, il cui trailer è stato rilasciato proprio nei giorni scorsi (lo trovate a questo nostro indirizzo).

Rapunzel | Il Classico d’Animazione

Rapunzel (in originale come Tangled) è stato il 50º film d’animazione della storia di Disney. Il film è stato diretto da Nathan Greno e Byron Howard, ed ha guadagnato 592.5 milioni di dollari in tutto il mondo, contro un budget superiore ai 250 milioni di dollari: secondo voci, il film d’animazione più costoso di sempre. Il cast vocale è composto da Mandy Moore (Rapunzel), Zachary Levi (Flynn Rider / Eugene Fitzherbert) e Donna Murphy (Madre Gothel). Le musiche sono di Alan Menken, storico compositore dei classici disneyani. Il film è stato un adattamento non preciso del classico della letteratura dei fratelli Grimm “Raperonzolo”.

