Cinema sotto le sette a Villa Sordi: al via il 15 giugno la rassegna La Roma di Alberto Sordi

Prenderà il via giovedì 15 giugno, giorno in cui Alberto Sordi avrebbe compiuto 103 anni, la rassegna cinematografica a lui dedicata e che la Fondazione Museo Alberto Sordi organizza nel ventennale della sua scomparsa.

La retrospettiva dal titolo “La Roma di Alberto Sordi”, curata da Luca Verdone, si svolgerà dal 15 al 25 giugno e si compone di 9 titoli che saranno proiettati gratuitamente in un’arena all’aperto di 150 posti allestita, per la prima volta, nei giardini interni alla villa a Caracalla in cui visse l’attore fino al giorno della sua scomparsa.

Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.00, introdotte di volta in volta da un critico o esperto, tra i quali Steve Della Casa, Enrico Magrelli, Massimiliano Saccucci, Gianfranco Bartalotta e un regalo speciale sarà riservato al pubblico che parteciperà alla rassegna, la possibilità di visitare la casa museo e le stanze private di Alberto Sordi.

L’ingresso sarà gratuito su prenotazione all’indirizzo segreteria@fondazionemuseoalbertosordi.org.

La Roma di Alberto Sordi: i titoli della rassegna

Si parte con “Il marchese del Grillo”, introdotto da Luca Verdone e dal critico Enrico Magrelli, la cui proiezione, sarà preceduta alle 20.15 dal concerto della Banda della Guardia di Finanza diretta dal Maestro Dario Di Coste e alla quale prenderà parte anche Giorgio Gobbi, che nel 1981 è stato tra gli interpreti del film diretto da Mario Monicelli.

Il ciclo comprende anche i seguenti titoli:

“Accadde al commissariato” (venerdì 16 giugno),

(venerdì 16 giugno), “Lo scapolo” (sabato 17 giugno),

(sabato 17 giugno), “Mamma mia che impressione!” (domenica 18 giugno),

(domenica 18 giugno), “Un eroe dei nostri tempi” (mercoledì 21 giugno),

(mercoledì 21 giugno), “Nell’anno del Signore” (giovedì 22 giugno),

(giovedì 22 giugno), “Lo scopone scientifico” (venerdì 23 giugno),

(venerdì 23 giugno), “L’avaro” (sabato 24 giugno)

(sabato 24 giugno) “Polvere di stelle” (domenica 25 giugno).

LA ROMA DI ALBERTO SORDI

15-25 giugno 2023 ore 21.00

Villa Museo Alberto Sordi – Via Claudio Marcello

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti: segreteria@fondazionemuseoalbertosordi.org