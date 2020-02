Al Cinema: Birds of Prey è finalmente approdata in sala

Dopo una lunga attesa, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è approdato oggi in sala, ed ovviamente gli amanti del DCEU sono allertati.

Margot Robbie torna da oggi nelle nostre sale vestendo nuovamente i panni dell'antieroina Harley Quinn. Abbandonato il poco fortunato esordio in Suicide Squad, il noto personaggio DC Comics, con Birds of Prey, tenta il rilancio del franchise verso nuove strade. Riuscirà ad ammaliare fan e critica? Leggete la nostra recensione qui.

Che fantasmagorica giornata: #BirdsOfPreyIlFilm è AL CINEMA!

Siete pronti al ritorno di Harley Quinn? pic.twitter.com/91ZF4ZUULO — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) February 6, 2020

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) sarà diretto da Cathy Yan. La sceneggiatura è di Christina Hodson.

CAST: Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya, Chris Messina come Victor Zsasz, ed ancora Steven Williams, Derek Wilson, Dana Lee, Francois Chau, Ella Jay Basco e Matthew Willig.

TRAMA: Vi hanno mai raccontato la storia della poliziotta, dell’usignolo, della pazza e della principessa della mafia? Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) è un racconto bizzarro di Harley in persona come solo lei sa fare. Quando il più nefasto dei narcisisti di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, decidono di dare la caccia a una giovane ragazza di nome Cass, mettono la città in subbuglio per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si incrociano e le quattro ragazze non hanno altra scelta se non fare squadra per smontare i piani di Roman.

La release è attesa per il 7 febbraio 2020. In Italia dal 6 febbraio.