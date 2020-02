Keanu Reeves è nuovamente Neo sul set di Matrix 4

Con le riprese di Matrix 4 ufficialmente partite, quest'oggi siamo lieti di dare un primissimo sguardo a Keanu Reeves nuovamente nei panni di Neo.

Le immagini, ovviamente, non rappresentano nulla di particolarmente interessante, ma la presenza di Keanu Reeves non può dare risalto a quella che si impone come prima tappa per la rinascita di un franchise amato.

Trovate le foto in fondo al nostro articolo.

Matrix 4

Le riprese sono partite dal mese di febbraio, con location Chicago.

Il film sarà diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

CAST: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Negli Usa dal 21 maggio 2021.