Spostata la data di uscita italiana per A Quiet Place 2

Eagle Pictures ha comunicato poco di aver aggiornato la data di uscita italiana di A Quiet Place 2, atteso sci-fi diretto da John Krasinski.

La casa di distribuzione ha confermato oggi che l'uscita italiana di A Quiet Place 2 è diventata il 16 aprile 2020, rimandando di qualche settimana la release precedente. Ricordiamo che Eagle Pictures distribuirà, d'ora in avanti, tutti i film Paramount Pictures, avendo "ereditato" l'accordo precedentemente detenuto da 20th Century Fox (ora nelle mani della Disney).

A Quiet Place: Part II

A Quiet Place 2 sarà firmato e diretto da John Krasinski.

Il primo capitolo ha raccolto un grandissimo successo di critica e pubblico. La storia ruotava intorno ad un famiglia sopravvissuta al quasi sterminio della vita sulla Terra a causa dell’invasione di una terrificante razza aliena. L'incasso Worldwide è stato 340.9 milioni di dollari.

CAST: Emily Blunt, Cillian Murphy, Millicent Simmonds, Djimon Hounsou e Noah Jupe, John Krasinski.

TRAMA: Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.

AL CINEMA: Negli Usa dal 20 marzo 2020. In Italia dal 16 aprile.