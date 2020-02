Svelato il poster italiano di The New Mutants

20th Century Studios Italia ha presentato oggi il poster italiano di The New Mutants, il nuovo cinecomic dedicato ai celebri X-Men della Marvel.

L'uscita italiana è stata fissata, come noto, per il 2 aprile 2020, ovvero con un giorno d'anticipo rispetto al lancio mondiale del film. Trovate il nuovo poster in fondo al nostro articolo.

Di seguito potete anche dare una lettura alla nuova sinossi ufficiale:

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato, dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

The New Mutants

Il film è stato diretto da Josh Boone. La sceneggiatura firmata da Scott Neustadter e Michael H. Weber. Tra i produttori Simon Kinberg e Lauren Shuler Donner.

CAST: Alice Braga, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Anya Taylor-Joy.

TRAMA: New Mutants è un fumetto parte dell’X-Men Universe firmato da Chris Claremont e Bob McLeod, protagonisti un nuovo gruppo di mutanti, al suo interno solitamente vengono narrate le avventure di personaggi quali Wolfsbane, Mirage, Cannonball, Sunspot e Magik.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 3 aprile 2020, in Italia dal 2 aprile.

Vi presentiamo i Nuovi Mutanti. Non perdete #TheNewMutants, dal 2 aprile al cinema. pic.twitter.com/XnZ7VJgXbj — 20th Century Studios Italia (@20thCenturyIT) February 6, 2020