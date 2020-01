Christian Bale sarà la grande sorpresa per Thor: Love and Thunder?

L'attore Christian Bale potrebbe entrare nel cast di un cinecomic dopo la trilogia del Cavaliere Oscuro, l'occasione potrebbe arrivare da Thor: Love and Thunder.

Le trattative al momento non sarebbero ufficiali, ma per Collider sembrerebbe di si. La storica fonte ha infatti confermato che i Marvel Studios avrebbero intavolato una trattativa per portare il premio Oscar Christian Bale alla corte di Taika Waititi. Non ci sarebbero dettagli sul ruolo, ma è facile immaginare che si tratti di un villain.

Ovviamente vi aggiorneremo nel caso di ulteriori aggiornamenti.

Thor: Love and Thunder

Thor: Love and Thunder sarà diretto da Taika Waititi. Nel cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman, Jeff Goldblum.

Il film sarà ispirato alla raccolta di fumetti Mighty Thor, dove è Jane Foster a brandire il Mjolnir, divenendo una versione femminile di Thor.

Il film arriverà nelle sale dal 5 novembre 2021.