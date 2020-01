Scovato il volto di Dio nella quinta stagione di Lucifer

Netflix ha finalmente svelato il nome dell'attore che interpreterà Dio nella quinta - ed ultima - stagione di Lucifer.

Attraverso un report di Entertainment Weekly, infatti, pare che Netflix abbia scelto Dennis Haysbert per dare volto e voce niente di meno che a Dio. Il personaggio sarà presente per tutta la quinta stagione di Lucifer. Al momento non sono stati riferiti ulteriori dettagli in merito, ma tanto basterà ai fan della serie per iniziare ad immaginare quello che potrà essere lo "scontro finale" tra padre (Dio) e figlio (Lucifer).

Lucifer (Quinta Stagione)

Lucifer 5 conterà su 16 episodi, e sarà l'ultima. La stagione sarà divisa in due parti da 8 episodi l'una. Prodotta dalla Warner Bros. Television, in associazione con Jerry Bruckheimer Television e Aggressive Mediocrity. Nel ruolo di showrunner Ildy Modrovich.

La serie è basata su personaggi creati da Neil Gaiman, Sam Kieth e Mike Dringenberg per Vertigo, da DC Entertainment ed è prodotto da Jerry Bruckheimer, Jonathan Littman, Ildy Modrovich e Joe Henderson. Len Wiseman è direttore e produttore esecutivo. Kapinos è consulente esecutivo della serie.

CAST: Tom Ellis, Lauren German, Aimee Garcia, Kevin Malejandro, Rachael E. Harris, Inbar Lavi, Graham McTavish, Vanessa Vidotto, Tricia Helfer, D.B. Woodside, Dennis Haysbert.

Lucifer 5 sarà distribuita da Netflix.