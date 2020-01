Gal Gadot è Diana Prince nella nuova foto di Wonder Woman 1984

Usa Today ha diffuso in rete una nuova foto di Wonder Woman 1984, ed ovviamente protagonista è la celebre eroina DC Comics.

L'immagine mostra Gal Gadot nei panni di Diana Prince, mentre sembra impegnata in un inseguimento abbastanza intenso.

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 è stato co-scritto da Geoff Johns, Patty Jenkins e David Callaham. La regia è ancora di Patty Jenkins. La colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

CAST: Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Robin Wright, Connie Nielsen.

TRAMA: Un rapido balzo fino agli anni ’80 nella nuova avventura per il grande schermo di Wonder Woman, che si troverà ad affrontare un nemico del tutto nuovo: The Cheetah. Sono iniziate le riprese del film che riprende le avventure della supereroina, dopo il primo film campione d’incassi della scorsa estate “Wonder Woman” della Warner Bros. Pictures che ha incassato 822 milioni di dollari al box office a livello mondiale. Come il precedente, anche “Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’acclamata regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una volta Gal Gadot.

AL CINEMA: Negli Usa dal 5 giugno 2020. In Italia il 4 giugno.