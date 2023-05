Chiwetel Ejiofor si è aggiunto al cast di Venom 3

Il cast del cinecomic Marvel/Sony “Venom 3” potrà contare anche sulla classe del premio Oscar “Chiwetel Ejiofor“.

Già tra i protagonisti del Marvel Cinematic Universe nei panni di Mordo, l’attore Chiwetel Ejiofor sarà tra gli attori che affiancherà Tom Hardy nel terzo atteso capitolo del franchise dedicato al simbionte antieroe, la conferma è arrivata questa notte da Deadline. Al momento della scrittura il ruolo affidato a Ejiofor rimane avvolto nel mistero, ma non è escluso che possa offrire una sorta di collegamento al concetto del multiverso introdotto in Spider-Man: No Way Out, film dove Venom è apparso per pochi minuti, prima di tornare nel suo universo.

VENOM 3

Non ci sono ancora dettagli riguardo la prossima avventura del famoso simbionte, a tal proposito è lecito pensare che il franchise Marvel di proprietà Sony possa con Venom 3 iniziare ad offrire importanti connessioni narrative.

Con Tom Hardy, è probabile che Stephen Graham, l’attore che in Venom: La Furia di Carnage ha vestito i panni del detective Patrick Mulligan trasformato da Carnage nella sequenza post-credits nel simbionte noto come Toxin, sia di ritorno, offrendo così spazio all’introduzione di un nuovo villain. Juno Temple e Chiwetel Ejiofor sono tra le new entry del cast.

Venom: La Furia di Carnage ha incassato 506 milioni di dollari, e lo ha fatto in un periodo difficile, vista la situazione pandemica. La regia è stata affidata lo ricordiamo a Andy Serkis.