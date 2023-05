Ant-Man and the Wasp: Quantumania è da oggi su Disney+

Il cinecomic Ant-Man and the Wasp: Quantumania è da oggi disponibile sull’immenso catalogo digitale di Disney+.

Accolto tiepidamente dalla critica internazionale (qui la nostra recensione), e finito al centro dell’attenzione per gli incassi non in linea con gli standard Marvel Studios, il terzo capitolo della saga dedicata al più piccolo dei supereroi da oggi è approdato sulla celebre piattaforma digitale con l’obiettivo di ritagliarsi una seconda occasioni nelle case degli abbonati.

Il lancio di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è stato accompagnato da uno spot web diffuso attraverso i canali social ufficiali (lo trovate qui di seguito).

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA

La regia del film è stata affidata ancora una volta a Peyton Reed, già regista dei primi due capitoli, con Jeff Loveness alla sceneggiatura e Kevin Feige dei Marvel Studios alla produzione. Le riprese si sono tenute da giugno nel Regno Unito, e sono terminate in novembre. NEL CAST Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michelle Pfeiffer, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray.

TRAMA: In Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, i Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.