Da Marvel Studios le date di Echo e Loki 2 su Disney+

I Marvel Studios hanno annunciato le date di lancio delle serie tv Echo e Loki 2 in arrivo su Disney+ a fine anno.

Attraverso il tweet ufficiale – lo trovate qui di seguito – si evince che la seconda stagione di Loki sarà disponibile a partire dal 6 ottobre con la formula classica di un episodio settimanale, mentre Echo sarà rilasciata in versione integrale dal 29 novembre. La dinamica di lancio integrale scelta per lo spin-off di Hawkeye rappresenta una novità nei programmi Marvel Studios su Disney+, e potrebbe rappresentare una vera rivoluzione per lo studios in merito al rilascio dei prossimi show televisivi.

ECHO

Gli episodi della serie sono stati diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin (Blackfeet). I co-produttori esecutivi invece sono Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) e Jennifer Booth. Su Disney+ dal 29 novembre 2023.

NEL CAST Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs e Cody Lightning, con Graham Greene e Zahn McClarnon, Vincent D’Onofrio, Charlie Cox.

TRAMA: In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti.

LOKI

La serie è stata sviluppata da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) è stata affidata a Kate Herron. NEL CAST: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant, Wunmi Mosaku. La seconda stagione sarà su Disney+ dal 6 ottobre 2023.

TRAMA SERIE: La serie segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Fuggito con il Tesseract, si ritrova improvvisamente in un mare di guai con l’agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority).