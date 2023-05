Questa notte Blumhouse e Universal Pictures hanno diffuso in rete il teaser trailer di Five Nights at Freddy’s, il film tratto dall’omonimo fenomeno pop.

Protagonisti del breve teaser trailer, oltre al volto di Josh Hutcherson (Hunger Games), anche i famosi pupazzi indemoniati qui pronti a prendere di mira nuove vittime, ignare della maledizione che circonda il Freddy’s Fazbear’s, il locale che farà da cornice a quello che si preannuncia un vero e proprio incubo per i suoi ospiti. Con il teaser trailer (qui di seguito) è stato diffuso anche il poster ufficiale, lo trovate in fondo alla pagina.

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S

Elizabeth Lail nel cast avrà la compagnia di Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Kat Conner Sterling e Mary Stuart Masterson. La regia sarà di Emma Tami, mentre Scott Cawthon, Emma Tammi e Seth Cuddeback hanno firmato la sceneggiatura. Il film sarà prodotto dalla Blumhouse Productions di James Blum, in collaborazione con la Creature Shop di Jim Henson e Striker Entertainment. Il film sarà distribuito al cinema ed in contemporanea su Peacock a partire dal 27 ottobre 2023.

Il film ispirato a Five Nights at Freddy’s ha vissuto dal 2015 un numero impressionante di difficoltà, tra registi che hanno accettato e lasciato la regia, e sceneggiature più volte scartate. Gil Kenan, è stato collegato alla regia del film, successivamente il posto è passato a Chris Columbus. Nel 2022, dopo un lungo periodo di standby, è stata annunciato l’ingaggio della regista Emma Tami.

LA SAGA VIDEOLUDICA (VIA WIKIPEDIA)

Creata nel 2014, la serie è incentrata e collegata alla fittizia pizzeria Freddy Fazbear’s Pizza, gestita dalla “Fazbear Entertainment”, dove per la maggior parte dei 9 giochi il giocatore è un guardiano notturno che si deve difendere dalle mascotte del luogo, e per fare ciò ha a disposizione diversi strumenti, quali maschere, telecamere, condotti, torce e porte. La storia della serie viene raccontata tramite minigiochi, registrazioni vocali e easter eggs.

IL POSTER