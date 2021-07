Le riprese di The Old Guard 2, sequel del film prodotto e distribuito da Netflix lo scorso anno, partiranno all’inizio del prossimo anno, a confermarlo è stata Charlize Theron.

Intervistata da Variety, la premio Oscar Charlize Theron ha confermato che il film si farà, che le riprese si terranno all’inizio del 2022, e che nel cast di The Old Guard 2 ci sarà ancora spazio per Marwan Kenzari e Luca Marinelli: “Oh sì! Ci saranno assolutamente anche loro“. Ovviamente siamo in attesa di nuovi aggiornamenti.

Uscito su Netflix nel corso del 2020, The Old Guard ha riscosso un enorme successo, il film ha infatti ottenuto numeri importanti riguardanti le stime di visualizzazione: 78 milioni di abbonati hanno infatti visto il film nel giro di un mese. A tal proposito, era praticamente impossibile non prevedere l’interesse del colosso dello streaming riguardo la realizzazione di un sequel. Avete già letto la nostra recensione di The Old Guard?.

THE OLD GUARD

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Gina Prince-Bythewood, su una sceneggiatura firmata da Greg Rucka, autore del fumetto da cui è stato adattato. CAST: Charlize Theron, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e KiKi Layne. DISTRIBUZIONE: Su Netflix dal 10 luglio 2020. NEWS: Il sequel è stato confermato.

TRAMA: Il fumetto, e quindi il film, seguirà le vicende della protagonista Andromache “Andy” di Scythia e dei suoi compagni, intrappolati da centinaia di anni in una condizione di immortalità. Nel XXI Secolo, periodo in cui l’immortalità è un segreto difficile da mantenere, i protagonisti offriranno i loro servizi a coloro che potranno permetterseli, mostrando cosa accade quando si vive così a lungo da scoprire che esistono destini peggiori della morte.