The Walking Dead 11: un breve teaser trailer dedicato a tutti i protagonisti

L’undicesima stagione della serie tv The Walking Dead si appresta a fare il suo esordio nella torrida estate 2021, per l’occasione AMC ha diffuso questa sera un nuovo teaser trailer.

Il breve teaser per la verità non mostra nessuna sequenza tratta dagli episodi dell’undicesima stagione, ma prova semplicemente a soffermarsi sulla presentazione dei protagonisti della serie, oramai giunti al termine del loro cammino. Oltre ai celebri personaggi noti, però, il teaser regala un primo importante sguardo ai membri del Commonwealth ed al temibile gruppo dei Mietitori.

La première andrà in onda il 22 agosto su AMC, e questa è la sinossi dell’episodio d’apertura:

Nella prima parte il gruppo, tornando ad Alexandria da una missione importante per andare alla ricerca di cibo, si rende conto che non è abbastanza. Maggie propone un nuovo piano, potenzialmente una missione suicida. Che altra scelta hanno? Devono trovare cibo per tutta la loro gente pur di sopravvivere e ricostruire Alexandria. Se non ci riusciranno, Alexandria cadrà e il loro destino sarà segnato. Mentre si trovano in viaggio un temporale violento li obbliga a rifugiarsi in un tunnel della metropolitana. Mentre il nervosismo si diffonde e i sospetti crescono, scoppia il caos. Il terrore è senza tregua mentre i protagonisti danno uno sguardo a quello che Maggie e il suo gruppo hannno sopportato prima di ritornare ad Alexandria. Nel frattempo chi è stato catturato dagli strani militari vengono spostati in un’altra location sconosciuta.

THE WALKING DEAD

PRODUZIONE: L’undicesima stagione è stata sviluppata da Angela Kang. La serie è liberamente tratta dalla graphic novel di Robert Kirkman. CAST: Norman Reedus, Lauren Cohan, Danai Gurira, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Samantha Morton, Cassidy McClincy, Ryan Hurst, Dan Fogler, Thora Birch, Juan Javier Cardenas, Lauren Cohan, Hilarie Burton, Lynn Collins. DISTRIBUZIONE: L’undicesima – ed ultima – stagione sarà disponibile su AMC dal 22 agosto 2021.

TRAMA. The Walking Dead è iniziato dieci anni fa con un uomo che cercava la sua famiglia. Quella famiglia pian piano è cresciuta e si è trasformata in una serie di comunità. Hanno lottato per sopravvivere e hanno dato vita a una nuova generazione generation. Adesso è primavera, sono passati pochi mesi dal finale della stagione 9 quando il nostro gruppo di sopravvissuti ha incrociato i Sussurratori durante il gelido inverno. Le comunità stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della presa di potere di Alpha, rispettano i confini che sono stati loro imposti, ma nel frattempo si organizzano per combattere una battaglia che sembra inevitabile. Ma i Sussurratori sono una minaccia da non sottovalutare, sconfiggerli sembra impossibile. La paura infetta le comunità diffondendo paranoia, propaganda, piani segreti, tutti gli individui verranno messi alla prova dalla pericolosa situazione che potrebbe minare il tentativo di civilizzazione messo in atto.

