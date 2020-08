Diretto da Gina Prince-Bythewood (La vita segreta delle Api), interpretato da Charlize Theron e, fra gli altri, dal nostro Luca Marinelli è da qualche tempo disponibile su Netflix l’attesissimo The Old Guard, l’adattamento cinematografico dell’omonimo fumetto di Greg Rucka. Questa la nostra recensione.

Andy (Charlize Theron), Booker (Matthias Schoenaerts), Nicky (Luca Marinelli) e Joe (Marwan Kenzari) sono quattro guerrieri, immortali. Il gruppo usa la proprie abilità per poter aiutare le persone. Copley (Chiwetel Ejiofor), ex agente della CIA, li assolda per una missione nel Sudan del Sud. Andy ed i suoi compagni una volta giunti sul posto però…

Commento. Partiamo col dire che l’adattamento cinematografico è ben realizzato, con una parte introduttiva piuttosto lunga ma necessaria per poter comprendere la genesi dei personaggi e l’universo stesso in cui si muovono.

La regia è senza sbavature, ma alcuni passaggi a vuoto fanno perdere un po’di interesse nella visione. In ogni caso lo spettatore viene invogliato a seguire l’evolversi degli eventi fino alla fine, e questo nonostante la pellicola duri oltre due ore. Nonostante la pellicola si basi su una storia ben definita per come è stata costruita e narrata, può dare potenzialmente origine ad un sequel proiettando il colosso dello streaming in una nuova ottica di serializzazione, diverso da quello visto finora. Bella la fotografia, mentre le scene d’azione son godibili e avvincenti.

Il cast è di tutto rispetto, e Luca Marinelli si trova a suo agio nel vestire i panni del guerriero millenario. L’attore italiano mette a segno un’altra prestazione di tutto rispetto dopo quella di Martin Eden che gli ha valso la vittoria nella Coppa Volpi alla Mostra di Venezia.

Buona anche la prestazione di Kiki Lane, l’attrice si mette bene in evidenza e, nell’attesa di vederla ne Il principe cerca moglie 2, si fanno sempre più insistenti le voci che la vorrebbero indossare i panni di Tempesta nel prossimo film degli X-Men.

Charlize Theron porta sullo schermo un’Andromaca di Scizia molto fedele all’eroina creata da Greg Rucka, personaggio centrale sia nel fumetto, che nel film Netflix. Determinata e spietata da un lato, angosciata e drammaticamente sola nel privato, l’attrice riesce a far suo in poche battute questo complesso personaggio.

In definitiva The Old Guard è un buon prodotto, un po’ acerbo talvolta, ma si fa guardare volentieri nonostante qualche imperfezione. Nato per essere un trampolino di lancio per un folto numero di personaggi, con dinamiche e storie alle spalle ancora tutte da scoprire. Vi invitiamo a guardarlo con la speranza che la produzione sciolga al più presto il riserbo su una successiva avventura.