Paramount Pictures ha rilasciato oggi il nuovo trailer di Bumblebee, l'atteso spin-off della saga Transformers in uscita a Natale.

Nel nuovo trailer - si attende la versione italiana - moltissime sequenze inedite, ed uno sguardo a Optimus Prime, questa volta però nella versione old style tanto amata dai fan del franchise animato Transformers.

Bumblebee è stato diretto da Travis Knight. Nel cast Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow e Grace Dzienny.

Sinossi. L’anno è il 1987, Bumblebee in fuga si nasconde in uno sfasciacarrozze in una piccola cittadina sulla costa californiana. Charlie (Hailee Steinfeld), quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non si tratta del classico maggiolino giallo Volksvagen…

Bumblebee arriverà nelle sale il 21 dicembre 2018.

Il Trailer