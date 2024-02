Con il nuovo trailer diffuso due settimane fa, Cattivissimo Me 4 torna protagonista anche nella giornata che anticipa il mitico Super Bowl.

Universal Pictures sarà tra i protagonisti dei costosissimi spot dell’imminente Super Bowl, ed ovviamente Gru, la sua famiglia ed i bizzarri Minions non potevano esimersi dal dare il proprio contributo. Evitando di mostrare sequenze inedite (ci ha pensato già il trailer), lo spot di Cattivissimo Me 4 non fa altro che prendere in giro la IA proponendo quella che sembra una versione meno appagante – ma più divertente – dei Minions.

the future is in good hands. watch the DM4 big game spot now #MinionMade pic.twitter.com/n0szTVA4ZI — #Minions (@Minions) February 11, 2024

Cattivissimo Me 4: regia, cast, trama.

Alla regia Chris Renaud (i due Pets – Vita da animali) il regista dei primi due capitoli cinematografici, ed il co-regista Patrick Delage (direttore dell’animazione di Sing, Sing 2, Pets 2 – Vita da animali) mentre alla sceneggiatura Mike White (School of Rock, The White Lotus) e Ken Daurio. i porduttori sono Chris Meledandri e Brett Hoffman di Illumination Entertainment.

Nel cast vocale Steve Carell (Gru), Kristen Wiig (Lucy), Miranda Cosgrove (Margo), Dana Gaier (Edith) e Madison Polan (Agnes), Pierre Coffin (i Minion) e Steve Coogan (Silas Caprachiappa). A loro si aggiungono Joey King, Sofia Vergara, Stephen Colbert, Chloe Fineman e Chris Renaud.

TRAMA: Gru, il supercattivo preferito dal mondo intero, diventato agente della Lega Anti-Cattivi, torna al fianco dei Minions per un’entusiasmante, caotica e audace nuova era. Gru e Lucy e le loro figlie – Margo, Edith e Agnes – accolgono un nuovo membro nella famiglia, Gru Jr., deciso a far disperare suo padre. Gru affronta un nuovo nemico, Maxime Le Mal e la fidanzata, la femme fatale Valentina (candidata all’Emmy Sofia Vergara), per cui la famiglia sarà costretta alla fuga.

Cattivissimo Me 4 verrà distribuito nelle sale dal 3 luglio 2024.